Wietexperiment naar volgende fase, maar nog steeds niet echt van start

Vanaf morgen mag er legale, Nederlandse cannabis worden verkocht in alle coffeeshops die meedoen aan de wietproef. Toch is het overheidsexperiment daarmee nog steeds niet echt begonnen. Omdat er niet genoeg legaal aanbod is, mogen de shops voorlopig ook hun illegale 'achterdeurcannabis' blijven verkopen.

Over het 'experiment gesloten coffeeshopketen', zoals de proef officieel heet, zijn in 2017 afspraken gemaakt in het regeerakkoord Rutte III. Het kabinet wilde hiermee onderzoeken of de verkoop van hennep en hasj in Nederland kan worden gelegaliseerd en wat hiervan de effecten zijn op de criminaliteit en de volksgezondheid. Maar de proef kwam maar moeizaam van de grond.

Zo kampten de tien aangewezen legale cannabistelers met tegenslagen. Er waren moeilijkheden bij het verkrijgen van gemeentelijke bouwvergunningen, het vinden en behouden van investeerders voor de tientallen miljoenen die per teler nodig zijn en bij het openen van bankrekeningen om deze miljoenen uit te kunnen geven.

Wiettelers en coffeeshophouders liepen tegen verschillende problemen aan in de aanloop naar het experiment: