Cairoli wint MXGP Trentino, Gajser blijft op koers voor derde WK-titel

Gajser, de Sloveense leider in de WK-stand, was in de eerste manche oppermachtig en leek net als vorige week op weg naar de zege. Maar in de tweede manche kwam hij na een slechte start niet verder dan de vierde plaats, waardoor Cairoli zijn 92ste grandprixzege boekte. Gajser moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Antonio Cairoli heeft de Grote Prijs van Trentino op zijn naam geschreven. De Italiaanse motocrosser was de meest constante op het circuit van Pietramurata; hij eindigde in de eerste manche als tweede achter Tim Gajser en ook in de tweede manche reed de 35-jarige routinier naar de tweede plaats.

Desondanks is Gajser wel weer een stap dichter gekomen bij titelprolongatie. Cairoli, negenvoudig wereldkampioen op de crossmotor, liep slechts een puntje in op de 24-jarige leider in het WK-klassement. Met nog twee grands prix voor de boeg heeft Gajser een voorsprong van 73 punten op zijn naaste belager. De Sloveen zou daardoor woensdag al zijn derde wereldtitel in de MXGP veilig kunnen stellen.

De overwinning in de tweede manche ging zondagmiddag naar Clément Desalle. De Belgische coureur kondigde vorige maand aan dat hij gaat stoppen en was blij dat hij zijn afscheidstournee kon opluisteren met een overwinning. Dat had hij al sinds 2018 niet meer meegemaakt.

Bogers houdt Nederlandse eer hoog

Brian Bogers, de enige Nederlander die aan de start stond in Pietramurata, had een onfortuinlijke start in de eerste manche. Hij was betrokken bij een val en begon daardoor ver achteraan aan zijn race. Bogers eindigde na een inhaalrace op de twaalfde plaats in de eerste manche. Dankzij een negende plek in de tweede manche sloot hij het weekend af op de elfde plaats.

Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff kwamen niet in actie; zij hebben vanwege blessures voortijdig een punt achter hun crossseizoen moeten zetten.

Nog twee GP's in Pietramurata

De motocrossers blijven nog een week in Trentino, want de laatste twee grands prix van het seizoen worden ook verreden met de Italiaanse Dolomieten als decor. Op woensdag 4 november is de volgende GP en op zondag 8 november wordt het crossseizoen in Pietramurata afgesloten.