Volleybalsters plaatsen zich definitief voor Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalsters zijn geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Om het olympische ticket helemaal veilig te stellen moest Oranje in het Japanse Fukuoka in de Nations League-wedstrijd tegen Zuid-Korea een set winnen en dat lukte ruimschoots: 3-0.

In 1992 waren ze voor het eerst aanwezig bij de Spelen. In Barcelona werden ze zesde. Vier jaar later eindigden de Oranjevrouwen in Atlanta, waar de mannen goud veroverden, op de vijfde plaats. In 2016 werd de hoogste klassering op de Olympische Spelen behaald toen Nederland vierde werd in Rio de Janeiro.

Vrijdag, toen Nederland in een rechtstreekse confrontatie Canada versloeg (3-0), werd het feestje al gevierd. Het moest gek lopen, wilde Canada Nederland nog inhalen op de wereldranglijst. De feestvreugde was groot bij de Nederlandse vrouwen, Canada keek beteuterd toe.