Grote protesten in ruim honderd Franse steden tegen radicaal rechts

In Frankrijk zijn vele tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de opkomst van radicaal rechts. Ze vrezen dat Rassemblement National (RN) het bij de aanstaande parlementsverkiezingen even goed zal doen als bij de Europese verkiezingen.

In Parijs was de grootste betoging, daar gingen volgens de politie ondanks wind en regen zo'n 75.000 mensen de straat op. De stoet liep vanaf Place de la République naar Place de la Bastille.

Over het algemeen verliep het protest rustig. Wel werd een handjevol personen opgepakt dat vernielingen aanrichtte. Ook zette de politie traangas in om te voorkomen dat een bushokje gesloopt werd.

Behalve in Parijs waren ook op 150 andere plekken betogingen aangekondigd, onder meer in Marseille, Toulouse en Lille. De politie had 21.000 agenten opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.

Overvallen door verkiezingen

De betogingen waren georganiseerd door vakbonden, studentengroepen en burgerrechtenactivisten. Zij maken zich zorgen over de kansen van het radicaal-rechtse Rassemblement National bij de verkiezingen over twee weken.

President Macron schreef de parlementsverkiezingen onverwacht uit na het verlies van zijn partij Renaissance bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. RN kreeg daarbij in Frankrijk bijna een derde van de stemmen, bijna twee keer zo veel als Renaissance.

Ook in de peilingen voor de parlementsverkiezingen doet RN het goed. Verwacht wordt dat de partij 33 procent van de stemmen kan krijgen, ver voor een coalitie van linkse partijen, die op 25 procent staat. De partij van Macron zou niet verder komen dan 20 procent.

Cohabitation

Als RN die voorsprong verzilvert, wordt de 28-jarige partijleider Bardella de nieuwe premier onder Macron. Zo'n cohabitation waarbij de macht verdeeld is, kwam voor het laatst voor in 2002, toen de rechtse president Chirac regeerde met de linkse premier Jospin.

Macron blijft dan zeggenschap houden over terreinen als defensie en buitenlandse aangelegenheden, maar bij economische en binnenlandse zaken wordt Bardella leidend. Macrons eigen termijn loopt pas af in 2027.

Comeback Hollande?

Een van de politici die zal proberen dat ter voorkomen, is de socialistische oud-president Hollande. De directe voorganger van Macron stelde zich vandaag verkiesbaar in het departement Corrèze. "Een uitzonderlijk besluit voor een uitzonderlijke situatie", legde hij uit.

Hollande werd na één termijn als president met dramatische populariteitscijfers weggestemd. Zijn partij PS reageerde nu gereserveerd op zijn terugkeer: een partijfunctionaris liet alleen weten dat er "kennis is genomen" van zijn kandidatuur.