Steun, scepsis en afwezigen tekenen eerste dag Oekraïnetop in Zwitserland

Afgelopen nacht nog werden drie burgerslachtoffers gemeld bij Russische beschietingen. Rusland houdt grote delen van het zuiden en oosten van Oekraïne bezet. Het Russische leger lijdt zware verliezen, maar heeft op korte termijn een voordeel op het slagveld. Analisten benadrukken dat Oekraïne voorlopig niet kan onderhandelen vanuit een sterke positie. Sowieso staan de eisen van de twee strijdende partijen lijnrecht tegenover elkaar.

Washington zegde Kyiv in Zwitserland nog eens 1,5 miljard dollar aan noodhulp toe. Dat maakte vicepresident Harris bekend, want president Biden had bij de conferentie verstek laten gaan voor een fondsenwervingsbijeenkomst in de VS; in november zijn daar presidentsverkiezingen.

Weinig enthousiasme bij Mondiale Zuiden

De Amerikaanse president was niet de enige belangrijke afwezige. Grootmacht China had helemaal geen delegatie gestuurd. President XI steunt Poetin, en heeft in samenwerking met Brazilië een eigen plan opgesteld om de oorlog te beëindigen.

Belangrijke spelers van het Mondiale Zuiden (Global South) zoals Indonesië, Zuid-Afrika en Brazilië stuurden geen ministers of president maar een gezant naar Zwitserland. Daarmee lijkt het Zelensky nog niet gelukt om bij dit machtsblok steun voor de Oekraïense zaak te werven.

Van de 160 uitgenodigde landen voor de top nabij het Zwitserse Luzern hadden er volgens de organisatie 92 een afvaardiging gestuurd. De Franse president Macron gaf aan dat er meer landen bij het vredesproces moeten worden betrokken. Op die manier krijgt de samenwerking volgens hem meer kracht en invloed.

President Zelensky zei dat er op de top geschiedenis wordt geschreven. "We zijn erin geslaagd het idee terug de wereld in te krijgen dat samenwerking een oorlog kan stoppen en kan leiden tot een rechtvaardigde vrede." Morgen, op de slotdag, zal duidelijk worden hoe concreet het resultaat is.