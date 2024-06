Jeroen van Bergeijk wint prijs beste journalistieke boek voor undercoverwerk

Journalist Jeroen van Bergeijk is de winnaar van de Brusseprijs 2024, de prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar. In Undercover aan het Werk brengt hij de schaduwkant van de Nederlandse arbeidsmarkt aan het licht.

Van Bergeijk werkte de afgelopen jaren undercover bij onder andere Wehkamp, Bol.com, Uber en in het aanmeldcentrum Ter Apel. Hij vertelt over de angst om betrapt te worden, de vele morele valkuilen van de undercoverjournalistiek en zijn groeiende weerzin tegen het zich voortdurend anders moeten voordoen dan wie hij werkelijk is.

Hij kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter Annegriet Wietsma. "Brusse was de eerste undercoverjournalist van Nederland, dus dat ik specifiek deze prijs heb gewonnen vind ik fantastisch."

Worsteling

De jury zegt onder de indruk te zijn van zijn werk. "Zijn werk raakt ons. Undercover gaan is een van de zwaarste wapens die een journalist in kan zetten. Van Bergeijk worstelt met de vraag of het voor zijn verhalen legitiem is. Wij vinden dat hij overtuigend heeft laten zien dat het moest", aldus de jury.

De prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar werd bekend gemaakt tijdens de Nacht van het Journalistieke Boek in de Rode Hoed in Amsterdam, tijdens een live uitzending van het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen.

Jeroen van Bergeijk (1967) is journalist, schrijver, documentairemaker. Over zijn werk als Uberchauffeur en 'picker' in het distributiecentrum van Bol.com schreef hij al de boeken Uberleven en Binnen bij Bol.com.