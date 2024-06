Italië komt recordtreffer Albanië op EK snel te boven, maar boekt magere zege

Titelverdediger Italië heeft zich in zijn eerste wedstrijd op het EK in Duitsland niet laten verrassen door Albanië. Het duel in groep B, waarin eerder op de avond Spanje met 3-0 won van Kroatië, leverde een 2-1 overwinning op.

Het eerste wapenfeit kwam niettemin van Albanië. En hoe!

De wedstrijd in het Signal Iduna Park in Dortmund was amper in gang gezet of de Italiaanse verdediger Federico Dimarco zocht met zijn ingooi een medespeler, maar vond Nedim Bajrami. Die bedacht zich geen moment en joeg de bal al na 23 seconden hoog de korte hoek in: 0-1.