Van Dijk kritisch over grasmat en nieuwe regel UEFA: 'Haalt passie uit het spel'

Bij die slechtere momenten hoopt de speler van Liverpool ook op de steun van de duizenden Oranjefans. "Tijdens het WK in Qatar waren er natuurlijk niet zoveel als nu. We zullen ze wel nodig hebben. We moeten samen met de fans en het hele land iets moois creëren als we iets speciaals willen bereiken."

Slecht veld

Hoewel het vertrouwen groot is, is het nog maar de vraag of het voetbal van Oranje wel uit de verf komt in Hamburg, waar Nederland speelt. De grasmat is namelijk vorige week vervangen en het nieuwe veld ziet er nog niet heel goed uit.

Kijk hier naar Virgil van Dijk die het veld inspecteert: