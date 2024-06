Lewandowski traint weer, maar Polen houdt hem tegen Oranje nog op de bank

"Sommigen hebben ons al afgeschreven, anderen zeggen dat we een soort underdog zijn. Als team geloven we er in. We hebben een ploeg die er voor gaat en er voor wil vechten", vervolgde Probierz, die beseft dat hij in een moeilijke poule zit.

"Frankrijk stond bij het laatste WK in de finale en Nederland heeft altijd een sterke ploeg, elk toernooi weer. Oostenrijk is ook een openbaring de laatste tijd. We zullen goed en georganiseerd moeten spelen."

Probierz is sinds september bondscoach en verloor tot dusverre, in acht interlands tegen veelal kleine landen, nog niet. "Ik vind het fijn dat het eindelijk gaat beginnen. Zenuwen ken ik niet, ik ben al meer dan vijfhonderd wedstrijden coach."