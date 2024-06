Politie Londen rijdt ontsnapte koe expres aan, minister verontwaardigd

De politie van Londen ligt onder vuur omdat een politieauto expres een ontsnapte koe heeft aangereden. Om het dier te vangen reed de auto tot twee keer toe in op het dier.

De koe liep gisteravond door de straten van een voorstad van Londen. Volgens de politie had het dier daarbij al een auto beschadigd en was het op enkele mensen afgestormd. Na uren van vergeefse pogingen het dier te vangen besloot daarom een agent uiteindelijk in te rijden op het dier.

Na met een eerste botsing het dier van de hoeven te hebben gereden, rijdt de auto nogmaals tegen het versufte dier aan om het in bedwang te houden. Omstanders die eerst nog lacherig de capriolen volgen, reageren onmiddellijk verontwaardigd.

Een omstander legde vast hoe het dier aangereden werd: