Koeman geeft opstelling niet prijs: 'Zien jullie morgen wel, zijn er klaar voor'

Daarmee volgt hij het voorbeeld van Julian Nagelsmann niet. De Duitse bondscoach gaf een dag voor de wedstrijd van zijn ploeg tegen Schotland (5-1 overwinning) zijn opstelling prijs. "Dat is zijn goed recht, maar dat ga ik niet doen."

De verwachting is dat Koeman met dezelfde elf begint als tegen IJsland. Dus met Jerdy Schouten en Joey Veerman als controlerend blok op het middenveld en Memphis Depay in de spits, geflankeerd door Xavi Simons en Cody Gakpo.

De bondscoach had tijdens de persconferentie ook nog mooie worden over voor Xavi Simons.

"Hij is één van de grootste talenten die we in Nederland hebben. De ontwikkeling van een jonge speler gaat met ups en downs, dat is zeker ook bij het nationale team zo. Ik heb er vertrouwen in dat hij een heel goed toernooi gaat spelen. Wij zijn superblij dat we zo'n speler in de selectie hebben. Hij is tenslotte ook de toekomst van het nationale team."

'Brobbey er normaal tegen Frankrijk weer bij'

Koeman beschikt met Oranje over een bijna geheel fitte selectie. "Het gaat goed met de groep. We zijn er klaar voor."

De bondscoach gaf wel aan dat Brian Brobbey er zeker niet bij is. "Hij heeft een lichte verrekking van de hamstring. Dan ben je vijf tot zeven dagen niet bruikbaar. Joshua Zirkzee zit wel op de bank, maar in principe zal ik hem niet brengen. Dat kan tegen Frankrijk eventueel wel. Dan zal Brobbey er normaal gesproken ook weer bijzijn."