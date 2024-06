Limburgers vragen in Den Haag om behoud volwaardig ziekenhuis in Heerlen

Ruim zevenhonderd inwoners en een aantal gemeentebestuurders uit Heerlen en wijde omgeving hebben vanmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen de voorgenomen sluiting van een aantal afdelingen van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Zij eisen behoud van een "volwaardig ziekenhuis" in de stad.

"In de regio Utrecht met 500.000 inwoners zijn zeven ziekenhuizen, in onze regio met 275.000 inwoners is het er straks nog maar één", aldus een van de demonstranten tijdens een ontmoeting met landelijke politici.

De actievoerders waren vanochtend in een lange stoet met bussen naar Den Haag vertrokken om politici zoals Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Henri Bontenbal (CDA) duidelijk te maken dat het Zuyderland niet verder zou mogen gaan met zijn concentratieplannen.

Wat het bestuur van het ziekenhuis betreft, verhuist de uitgebreide spoedeisende hulp (SEH) rond 2030 van Heerlen naar de vestiging in Geleen, zo'n twintig kilometer verderop. Daarmee vertrekken ook de afdeling intensive care en het geboortecentrum. Ingewikkelde (spoed)operaties worden in Geleen geconcentreerd.

Ingewikkelde zaken

Gevolg is dat in de geplande nieuwbouw in Heerlen straks alleen nog minder risicovolle ingrepen plaatsvinden, zoals heup- en staaroperaties. Zowel in Heerlen als Geleen blijft wel zeven dagen per week dag en nacht spoedzorg aanwezig voor minder ingewikkelde zaken als botbreuken, beperkte verkeersverwondingen en sportblessures.

Het bestuur wijst erop dat de concentratie van de zorg vooral te maken heeft met personeelstekort in de zorg. Maar de 'optie Geleen' levert ook geld op: het is jaarlijks 16 miljoen euro goedkoper om de belangrijkste zorg daar te concentreren, meldt L1 Nieuws.

De mensen die vanmiddag in Den Haag protesteerden vrezen voor "verdere verschraling van de zorg in een toch al arme regio". "In Brunssum had je eerder ook een ziekenhuis. Toen werd het een poli. Nu is het helemaal dicht. Zo kan het in Heerlen ook gaan", aldus een van de woordvoerders.

Particulier besluit

Vraag is wel van de landelijke politiek kan doen. De overheid is namelijk geen aandeelhouder in het ziekenhuis. De overheid bepaalt de regels voor het uitvoeren van de gezondheidszorg, maar de bedrijfsvoering is een zaak van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Ook over nieuwbouw- en concentratieplannen beslist de particuliere Stichting Zuyderland Medisch Centrum zelfstandig.

Dat het een bedrijfseconomisch besluit is, maakt het meteen ingewikkeld voor de landelijke politiek om in te grijpen. Minister en Tweede Kamer hebben die bevoegdheid niet, zei demissionair minister Dijkstra voor Medische Zorg eerder. Dijkstra kwam vanmiddag nog wel een kijkje nemen bij het protest, maar eventueel ingrijpen zou aan het nieuwe kabinet zijn.

Acute zorg in de buurt

Timoer Reijnders van de actiegroep Ziekenhuisalliantie, een van de demonstranten vandaag, vestigt zijn hoop op dat nieuwe kabinet. Dat heeft immers in het hoofdlijnenakkoord geschreven dat het aanpakken van de personeelskrapte in de zorg grote prioriteit heeft. Ook pleit het nieuwe kabinet voor "goede regionale afspraken tussen ziekenhuizen over bereikbaarheid bij acute zorg in de buurt."

Als het kabinet deze beloften waar maakt, dan zou dat de grootste problemen in de Mijnstreek oplossen, aldus Reijnders.