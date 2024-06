Brobbey mist eerste EK-wedstrijd Oranje vanwege hamstringblessure

Persconferentie Koeman live bij de NOS

Bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk beschouwen zaterdagavond voor op de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen. Die persconferentie is vanaf 19.40 uur live te zien via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De wedstrijd Nederland-Polen is zondag vanaf 14.10 uur live te volgen op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app. Daarnaast is er ook een liveblog rond de wedstrijd.