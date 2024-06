Uitblinkende Aebischer helpt Zwitserland aan verdiende EK-zege op Hongarije

In Zwitserland zullen ze dezer dagen nog eens terugdenken aan het vorige EK. In de achtste finales zorgden de Zwitsers toen voor een stunt door Frankrijk uit te schakelen en pas in een strafschoppenserie te verliezen van Spanje in de kwartfinales.

Waarom zou een stunt dit jaar niet opnieuw kunnen? Door de 3-1 zege is de ploeg van bondscoach Murat Yakin behoorlijk op weg naar de knock-outfase, nu ook vier van de zes beste nummers drie van de groepsfase zich plaatsen.

Zonder grotere namen

Bondscoach Yakin had voor de overwinning nog niet eens de wat 'grotere' namen nodig. Zo moesten spelers als Xherdan Shaqiri, Noah Okafor, Breel Embolo en zelfs de topscorer van de kwalificatie, Zeki Amdouni, toekijken vanaf de bank.

Dat zorgde er wel voor dat andere spelers konden excelleren. Aebischer was zo'n speler. De middenvelder van Bologna had een prachtige steekpass in huis bij de 1-0 van Kwadwo Duah, die in zijn tweede interland voor Zwitserland koel kon afronden.