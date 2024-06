Drone-piloot nog altijd een held in Albanië: 'Maar plek op EK was verdiend'

De voetbalbond kwam tot een salomonsoordeel, waarbij de wedstrijd in een reglementaire 3-0 voor Servië werd omgezet. Tegelijkertijd kreeg Servië echter drie strafpunten vanwege de gewelddadigheden. Maanden later werd die uitspraak teruggedraaid door het internationale sporttribunaal CAS: de reglementaire overwinning was voor Albanië.

Een heel dure zege op weg naar het EK in Frankrijk. Sterker, uiteindelijk maakte die drie punten het verschil tussen rechtstreekse plaatsing voor het EK en play-offs.

"Hoho", werpt Agolli tegen. "Het was niet alleen die wedstrijd. Wij wonnen uit in Portugal (0-1) en hielden Denemarken twee keer op een gelijkspel. Maar het klopt wel dat we na die veldslag in Belgrado écht een team werden."

"Dat we de return tegen Servië verloren, maakte zelfs niets uit. Die wedstrijd in Elbasan was trouwens de veiligste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb."