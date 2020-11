Verstappen: 'Drie keer nul in Italië, dat is niet best'

Balend bekeek hij vanaf de zijlijn de ontknoping van de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag. Max Verstappen was op weg naar de tweede plaats in de race op Imola toen zijn rechterband uit elkaar knalde en de Red Bull in het grind belandde. Einde race, "Drie keer nul in Italië. Dat is niet best", keek de Nederlander terug op de pech die hem had getroffen.

Verstappen had in de tweede helft van de race Mercedes-coureur Valtteri Bottas op mooie wijze van de tweede plaats verdrongen. De Fin had last van schade aan de vloer van zijn bolide en moest na de inhaalactie Verstappen direct laten gaan. "Hij ging in de fout. Het was mijn enige kans. Daarna rijd je normaal gesproken naar de tweede plaats."

Balen

Het was sowieso niet het weekeinde van Red Bull. Even na de pech van Verstappen spinde teamgenoot Alex Albon. De Thai staat al onder grote druk, omdat zijn prestaties dit seizoen tegenvallen. Door de schuiver scoorde Red Bull geen WK-punten. "Het had een hele goede race kunnen zijn", zei Verstappen. "Dit is echt enorm balen."

Daniel Ricciardo profiteerde van het uitvallen van Verstappen, door voor de tweede keer dit seizoen naar de derde plaats te rijden. "Ik was uitgegaan van de vierde plaats, achter het trio dat dit seizoen domineert. Ik weet niet wat er met Max gebeurde, maar nadat hij uitviel was het een prachtig gevecht om de vierde plaats"', zei de Renault-coureur.