Terug naar sportschool of thuis blijven sporten met die gekochte gewichten?

eigen foto

Vandaag mogen sportscholen na 3,5 maand weer open. De branche hoopt dat mensen ook weer komen, want er zijn veel leden weggelopen. Volgens brancheorganisatie NL Actief hadden aangesloten sportscholen voor corona zo'n 3,2 miljoen leden en zijn dat er nu 30 procent minder. Er zijn dus bijna een miljoen mensen gestopt. Tijdens de sluiting zijn veel mensen thuis gaan sporten. Bij verschillende (web)winkels waren sportartikelen zoals dumbbells langdurig uitverkocht door de grote vraag. Sommige mensen hebben dan ook aardig wat geld uitgegeven aan hun thuisgym. De vraag is of ze nu weer naar de sportschool gaan of toch liever thuis blijven sporten na zo'n investering. 'Eigen sportschool thuis' Een van de mensen die blijven thuissporten is Daniël van Vuuren. Hij gaf zo'n 600 à 700 euro uit aan sportspullen. "Ik ben eerst oefeningen gaan doen zonder gewichten. Maar al gauw ben ik dingen gaan kopen: dumbbells, een bankje, gewichten. En nu heb ik eigenlijk zo'n beetje mijn eigen sportschool. Het enige wat nog miste was een squatrack, die was steeds uitverkocht. Maar deze week wordt die eindelijk bezorgd."

Hij is niet van plan om weer lid te worden van een sportschool. "Ik vind het fijn zo. Ik werk nu veel vanuit huis en het geeft afwisseling. Je kan even wat oefeningen doen tussen de middag. Een nadeel van de sportschool is ook dat tijdens drukte soms niet alle apparaten beschikbaar waren. Daar heb ik nu helemaal geen last meer van." Ook Thijs van Bruxvoort is niet meer van plan naar de sportschool te gaan. Hij gaf afgelopen maanden zo'n 1500 euro uit aan een thuisgym, of in zijn geval een tuingym. "M'n vrouw en ik zijn gaan rekenen en die investering zouden we er in twee jaar uit hebben, want zoveel kostte het sportschoolabonnement voor ons."

De tuingym in aanbouw van Thijs - eigen foto

Door de grote vraag naar sportartikelen was het moeilijk om alles in huis te krijgen. "Veel was niet leverbaar of het duurde superlang. Het was echt zoeken, de halterstang heb ik bijvoorbeeld uit een Duitse webwinkel gehaald." Verder heeft Thijs onder meer 250 kilo aan gewichten, dumbbells, elastieken en een bankje gekocht. Alleen een powerrack moet nog geleverd worden. "Het is niet vanwege corona dat ik niet terug wil naar de sportschool. We hebben net een zoontje gekregen en nu kunnen we makkelijk samen sporten. Je hoeft geen oppas te regelen en kunt ieder moment trainen, dit werkt heel goed."

Verkoop tot wel verdertigvoudigd In de eerste paar coronaweken verkocht webshop Bol.com veel meer fitnessartikelen dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo verdertigvoudigde de verkoop van dumbbells, werden pilatesringen 28 keer meer verkocht en kettlebells 23 keer. "Vooral aan het begin van de coronaperiode zagen we een grote piek, maar ook nu worden er nog veel thuissportartikelen verkocht", aldus een woordvoerder.

'Bij thuissporten geen inspiratie' Brancheorganisatie NL Actief hoopt dat weggelopen leden uiteindelijk toch terugkomen. "Sportprofessionals en onze faciliteiten, dat is de combinatie die mensen in beweging houdt", zegt Ronald Wouters, directeur van NL Actief. "Je hebt een stok achter de deur nodig om te blijven sporten, bij thuissporten heb je die inspiratie niet. Mensen gebruiken hun sportspullen thuis misschien een paar keer en dan gebruiken ze zo'n ding als kledinghanger." Wouters verwacht niet dat mensen per 1 juli meteen weer in groten getale teruggaan. "Het is nu zomer, mensen beginnen vaak met sporten in september, na de vakantie." 'Superblij dat we weer open kunnen' Sportschool BoukeSport in het Brabantse Reusel is in ieder geval helemaal klaar voor de terugkeer van sporters. "Ik ben superblij dat we weer open kunnen", zegt eigenaar Bouke van Spreeuwel. Van zijn 1100 leden zijn er zo'n 200 afgehaakt sinds corona. "Dit wordt het halfjaar van de waarheid voor ons. Er melden zich alweer nieuwe mensen. En ook gestopte mensen die weer willen beginnen." Wie zich vannacht al meteen in het zweet wilde werken, kon dat doen in Oss. Daar gingen de deuren van een sportschool om middernacht open:

Sportschool Oss om middernacht open - NOS