Iran laat Zweedse EU-diplomaat vrij, ruil voor bij massa-executie betrokken Iraniër

Zweden heeft de Iraanse Hamid Nouri vrijgelaten in ruil voor de Zweedse EU-diplomaat Floderus en een andere Zweedse man. Nouri zat in Zweden een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de executies van honderden oppositieleden van het Iraanse regime in de jaren tachtig.

Floderus werd in 2022 opgepakt door de Iraanse autoriteiten op verdenking van spionage voor en samenzwering met Israël, evenals "het verspreiden van verderf op aarde". Die laatste aanklacht had hem de doodstraf kunnen opleveren.

Pas in september 2023 werd bekend dat hij vastzat. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er op verschillende niveaus en verschillende momenten aan Iran duidelijk is gemaakt dat de beschuldigingen tegen Floderus onjuist zijn.

Floderus is EU-diplomaat en was in Iran als toerist. EU-buitenlandchef Josep Borrell en heel de Europese Unie drongen er eerder al bij Iran op aan de Zweed vrij te laten. "We zullen niet stoppen tot meneer Floderus vrij is", zei Borrell eerder.