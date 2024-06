Vanavond op tv: Pieter Omtzigt te gast • Vredesconferentie over Oekraïne

Vredesconferentie Oekraïne in Zwitserland

In Zwitserland vindt een tweedaagse vredesconferentie over Oekraïne plaats waarbij leiders van over de hele wereld aanwezig zijn. De bedoeling is om een route uit te stippelen die moet leiden naar vrede in Oekraïne. Rusland is niet uitgenodigd en had vooraf al duidelijk gemaakt er niet bij te willen zijn. Hoe kansrijk is deze bijeenkomst? Oost-Europadeskundige Bob Deen schuift aan in de studio.