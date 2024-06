Lichaam vermiste Nederlandse toerist gevonden op Samos

Het lichaam van de Nederlandse toerist die afgelopen zondag vermist raakte op het Griekse eiland Samos, is aangetroffen in een ravijn. Dat bevestigt de Stichting Signi Zoekhonden na berichtgeving uit Griekse media.

Op verzoek van de familie zou de Nederlandse stichting vandaag assisteren bij de zoektocht op Samos. "De familie stond op het punt ons op te halen van het vliegveld, maar onderweg kregen ze te horen dat hij gevonden is", zegt coördinator Esther van Neerbos.

De 74-jarige man werd met behulp van een drone van de lokale hulpdiensten gevonden, op zo'n 300 meter van de plek waar hij voor het laatst was gezien. De man ging afgelopen zondag wandelen in het zuidwesten van het eiland, in de buurt van de stad Marathokampos. De route die hij bewandelde staat bekend als bijzonder uitdagend.

Helikopters, reddingshonden en drones

De Griekse politie begon een grootschalige zoekactie. Er werden een helikopter, reddingshonden en drones ingezet. Donderdag werd de zoekactie gestaakt, maar die werd vandaag hervat nadat er een tip was binnengekomen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen dat het lichaam van de vermiste Nederlander gevonden is. Het ministerie staat in contact met de familie en verleent consulaire bijstand.