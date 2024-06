Modric, Kroatische volksheld van 38 jaar: 'Mijn leeftijd, mijn leeftijd, ik ben het zat'

Modric is sinds jaar en dag een volksheld in Kroatië. In het jonge land, dat pas sinds 1991 een soevereine staat is, geldt Modric als boegbeeld van de huidige succesgeneratie. De sterkste voetballanden ter wereld hebben het stuk voor stuk lastig tegen de rood-wit-geblokte mannen, die in 2018 de WK-finale haalden en in 2022 in de halve finales strandden.

Onbetwiste leider

Van die nationale ploeg, die consequent wordt aangeduid als 'familie' in Kroatische media, is Modric de onbetwiste leider. Los van zijn overduidelijke voetballende kwaliteiten is hij ook mateloos populair vanwege zijn toewijding aan het vaderland. De ruim vier miljoen Kroaten herkennen in Modric iemand die net zoveel van het land houdt als zijzelf.