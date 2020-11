Schouten ook voor het eerst Nederlands kampioene op vijf kilometer

Irene Schouten is bij de Daikin NK afstanden Nederlands kampioene geworden op de 5.000 meter. In Heerenveen was de kersverse Nederlands kampioene op de drie kilometer ook de snelste op de langste afstand. Ze won het goud in 6.55,94.

De 28-jarige Schouten, zevenvoudig Nederlandse kampioene op de massastart en vorig jaar goed voor zilver op deze afstand, was bijna vijf seconden sneller dan Reina Anema, de verrassende nummer twee.