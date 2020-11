Leerdam nu wel sneller dan Kok, Schouten pakt weer NK-goud

Jutta Leerdam met de gouden medaille bij de NK afstanden - ANP

Jutta Leerdam heeft met groot vertoon van macht haar nationale titel op de 1.000 meter geprolongeerd. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen reed de wereldkampioene een razendsnelle tijd: 1.13,86. Daarmee was ze flink sneller dan Femke Kok, de Nederlands kampioene op de 500 meter. Kok veroverde met 1.15,16 (een persoonlijk record) wel de zilveren medaille. Drievoudig Nederlands kampioene Ireen Wüst ging, net als vorig jaar, naar huis met de bronzen medaille. Ze klokte in Thialf 1.15,40 en pakte daarmee haar veertigste medaille op een NK afstanden.

Leerdam oppermachtig op 1.000 meter bij NK afstanden - NOS

Leerdam werd vrijdag tweede achter Kok op de 500 meter, maar nam nu haar revanche op de afstand waarop ze wereld- en Europees kampioene is. "Het ging wel heel goed", vertelde ze. "Mijn tijd was zo hard, dat was heel mooi. Zeker nu aan het begin van het seizoen." "Normaal heb ik altijd erg moeite om erin te komen, dus ik ben zelf ook wel verbaasd dat het nu al zo hard gaat. Dit is een mooi begin als dit mijn basisniveau is. Er valt nog veel uit te halen, maar ik ben erg tevreden over dit weekend."

Leerdam ook verbaasd over snelle tijd: 'Dit is een mooi begin' - NOS

Letitia de Jong, vorig jaar nog goed voor de zilveren medaille, ontbrak dit weekend in Heerenveen vanwege een slijmbeursontsteking in haar heup. Schouten ook voor het eerst kampioene op vijf kilometer Irene Schouten werd in Heerenveen Nederlands kampioene op de 5.000 meter. Bij de NK afstanden was de kersverse Nederlands kampioene op de drie kilometer ook de snelste op de langste afstand. Ze won het goud in 6.55,94. De 28-jarige Schouten, zevenvoudig Nederlandse kampioene op de massastart en vorig jaar goed voor zilver op deze afstand, was bijna vijf seconden sneller dan Reina Anema, de verrassende nummer twee.

Schouten grijpt ook NK-goud op 5 kilometer - NOS

Anema, die zaterdag al de zilveren medaille veroverde op de 3.000 meter, reed ook een uitstekende vijf kilometer. De 27-jarige schaatsster klopte in een rechtstreeks duel titelverdedigster Esmee Visser: 7.01,37 om 7.02,06. Olympisch kampioene Visser, die slechts elfde werd op de 3.000 meter, eindigde met haar tijd (7.02,06) net naast het podium. Carlijn Achtereekte veroverde net als vorig jaar de bronzen medaille met een tijd van 7.01,63. Nerveus Schouten was na afloop blij met haar tweede gouden medaille van het weekend. "Ik was wel heel nerveus voor de start", vertelde ze. "Ik wist dat ik kans maakte, maar dan moet je het wel doen. Ik wilde het graag laten zien vandaag."

Schouten blij met NK-goud: 'Laten zien dat ik het ook alleen kan' - NOS