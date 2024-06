Britten in extase door eerste optreden van Kate

Het leidde tot flink wat opwinding in de Britse pers. "We hebben net een eerste glimp van de prinses van Wales opgevangen", schreef de BBC, die uitkijkt naar meer. "Het zal niet onze enige kans zijn om haar te zien vandaag, we verwachten haar ook later vandaag bij de balkonscène. Zodra we daar beelden van hebben delen we ze."

Niet veel later zat ze in een koets. Haar drie kinderen zaten ook in het voertuig. "Een van de meest beroemde gezichten ter wereld is terug na een paar moeilijke maanden", schrijft de BBC. "Een moment vol persoonlijk drama, maar ook een publiek spektakel. Een sprookjeskoets in een echt levensverhaal."

Ze werd met gejuich ontvangen door het publiek.