Titelverdediger Griekspoor niet naar finale in Rosmalen, ook Brouwer uitgeschakeld

Titelverdediger Tallon Griekspoor heeft de halve finale van het Libéma Open-tennistoernooi verloren van Sebastian Korda. De als zesde geplaatste Griekspoor moest zijn meerdere erkennen in de uitstekend in vorm zijnde Korda, die als zevende geplaatst is: 6-2, 6-4.

Het duel tussen de Nederlander en de Amerikaan begon rumoerig. Griekspoor kwam in zijn eerste servicegame al snel op een 0-30 achterstand toen het technische lijnsysteem storingen leek te hebben. Na een korte onderbreking kreeg Korda zijn eerste breekkans, en de nummer 26 van de wereld verzilverde die meteen, waardoor hij met 2-0 voor kwam te staan.

Korda maakte geen fouten en het spel van Griekspoor bleef slordig. Met een gemakkelijke dubbele break liep het zelfs op tot 5-1. De Haarlemmer werd overklast in de eerste set. Er kwam een klein herstel in de zevende game waarin Griekspoor weer wat punten wist te pakken.

"Heel slecht," mompelde hij nog. Maar na een paar risicovolle services wist Griekspoor wat terug te doen: 5-2. Desondanks was het Korda die de eerste set binnensleepte.

In de tweede set ging Griekspoor op zoek naar zijn vorm, en die leek beter te worden. Desondanks bleef Korda door zijn servicegames heen walsen en ging het meer gelijk op. Bij een 4-4 stand kreeg Korda een beslissende breekkans die hij overtuigend benutte. De 23-jarige Korda mocht gaan serveren voor de wedstrijd.

Met een lovegame maakte hij het sterk af, waardoor de titel dit jaar voor een ander zal zijn.