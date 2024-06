Vandaag is de Dag van de Componist: 'Laten zien dat we bestaan'

"De Dag van de Componist staat helemaal in het teken van de levende componist en de nieuwe muziek", zegt Lemereis tegen Visscher in het Radio 1 Journaal. "Om te laten zien dat we bestaan en te laten horen wat voor prachtige muziek we maken en door het hele land de muziek te laten klinken." De trein gaat heel veel stations aandoen, weet Lemereis. "Als je vandaag met de trein reist, ontkom je er niet aan."

Als Componist des Vaderlands heeft Lemereis ook een uiteenlopend takenpakket. "Deels is dat een ambassadeurstaak maar ik probeer ook muziekeducatie terug op de kaart te zetten." Vandaag staat ook nog een andere bijzondere taak op het programma voor Lemereis. Ze gaat de eerste Kindercomponist des Vaderlands bekendmaken.

Utrecht is festivalhart

"Een piepjonge componist die de titel een jaar lang mag dragen en ook muziek gaat schrijven en mee mag kijken in het vak om te kijken of het is wat hij of zij zich ervan heeft voorgesteld", zegt Lemereis. De Kindercomponist des Vaderlands die vandaag begint heeft volgens Lemereis veel talent. "Het kind componeert al op een belachelijk hoog niveau. Echt enorm goed, dus ik kijk er erg naar uit om deze kans te kunnen bieden."

Lemereis zit zelf tot 18.30 uur in de trein. Op ieder station dat wordt aangedaan, wordt een speciaal lied gespeeld door het Orkaan-ensemble. Voor dat lied heeft Lemereis korte fragmentjes gehaald uit de liederen van de steden die de trein aandoet en dat tot één stuk gesmeed. Het ensemble bestaat uit vier muzikanten die een accordeon, klarinet, harp en slagwerk bespelen.

Concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht fungeert als het festivalhart, met onder meer optredens, gesprekken en radio-uitzendingen. De bekendmaking van de Kindercomponist des Vaderlands is rond 16.00 uur in Den Bosch.