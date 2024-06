Betaald parkeren niet uitgebreid in Katwijk, 'we willen dorps karakter behouden'

Het gebied voor betaald parkeren in de gemeente Katwijk wordt niet uitgebreid. De gemeente heeft dat besloten nadat driekwart van de bewoners van de dorpen Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee en Rijnsburg in een referendum onlangs had aangegeven tegen de voorgenomen uitbreiding te zijn.

De oppositie in de kustgemeente is verheugd over het besluit. Bij Omroep West zegt CDA-raadslid Barend Tensen dat de uitslag van het referendum het verlangen weerspiegelt "om het dorpse karakter van onze gemeenschap te behouden".

Op dit moment geldt alleen betaald parkeren op de boulevard in Katwijk aan Zee en een paar straten daarachter. Maar de gemeente wilde dat gebied flink uitbreiden omdat er in de kernen Katwijk aan de Rijn en Rijnsburg in totaal 2500 nieuwe woningen moeten komen. Als bij ieder huis twee auto's zouden moeten komen te staan (zoals de parkeernorm voorschrijft), kunnen er vanwege de beschikbare ruimte maar 1700 woningen worden gebouwd.

Een systeem van parkeervergunningen en betaald parkeren had ervoor moeten zorgen dat er per huis slechts '1,8 auto' zou komen te staan, rekende het college van burgemeester en wethouders voor.

Niet gelukkig

In februari kwamen verschillende bewoners in actie en dwongen een referendum af. "Ik geef het een paar jaar en dan zitten we in de hele gemeente met betaald parkeren", zei initiatiefneemster Marjan Homan tegen RTV Katwijk. "Dat is iets wat we niet moeten willen. Mensen zijn daar gewoon niet gelukkig mee."

Bij het referendum op 6 juni, tegelijk met de Europese verkiezingen, was de opkomst 50,2 procent. Ruim 18.000 mensen (74,8 procent) stemden tegen het voorstel om het betaald parkeren uit te breiden.

Het gemeentebestuur (bestaande uit SGP, ChristenUnie en de lokale partij Durf) stelt nu dat de uitslag een "helder signaal" is en dat dit ook "de nieuwe werkelijkheid" is. Maar dat er veel nieuwe woningen bij moeten komen, blijft een feit. Het college overweegt nu om "aan de leefbaarheidsknop te draaien".

Kort gezegd komt dat erop neer dat er meer parkeerruimte komt. "Hierdoor wordt minder ruimte voor groen, recreatie en spelen toegevoegd", aldus een verklaring van B en W. "Hier is het college geen voorstander van, een huis wordt immers pas een thuis als het in en om het huis prettig wonen is."

Stadse taferelen

Maar de oppositie ziet de uitslag van het het referendum vooral als een overwinning. Volgens CDA-gemeenteraadslid Tensen willen de inwoners van de verschillende kernen geen 'stadse taferelen' met hoogbouw en betaald parkeren. Zijn collega Lennart van der Plas van de VVD is ook blij dat het college bakzeil moet halen. "Voor de VVD maakt de uitslag andermaal duidelijk dat heel veel van onze inwoners klaar zijn met dit anti-autobeleid", aldus Van der Plas. "Want voor heel veel inwoners is en blijft de auto keiharde noodzaak."