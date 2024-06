Waarom de zweetband van Depay juist in Nederland zoveel losmaakt

Van een stortvloed aan spottende sneren op sociale media tot een zegen voor marketeers. Afgelopen week maakte de zweetband van voetballer Memphis Depay op zijn zachtst gezegd veel los in de media. De nieuwe look van de Oranje-aanvaller heeft de zweetband razend populair gemaakt. Afgaande op de feestwinkels en de inhakende reclamespotjes van grote bedrijven lijkt het erop dat de witte zweetband hét EK-item van 2024 gaat worden in Nederland.

Zo is de Depay-zweetband bijna niet meer te vinden in verkleedwinkels. Sportartikelenwinkel Intersport ziet een piek in de verkopen van zweetbanden, zegt een woordvoerder tegen Nu.nl: "De normale verkopen liggen tussen de honderd en vijfhonderd per week. Dat aantal is nu vertienvoudigd."

Het is niet voor het eerst dat Depay in de schijnwerpers staat vanwege zijn kledingkeuzes. En het is ook niet voor het eerst dat hij het mikpunt is van kritiek en spot om deze reden. Depay zelf begrijpt het niet. "Who cares?", zei hij eerder over de aandacht voor zijn zweetband. "Ik voel me er goed bij. Zie het gewoon als een nieuwe look. Het houdt ook het zweet van mijn hoofd, dus het is ook nog functioneel."

In 2015, toen Depay zich meldde bij Oranje, ging het ook al eens over een opvallend hoofddeksel: hij droeg een grote hoed. Ook toen reageerde hij nuchter: "Ja, dat is een hoed. Is dat flamboyant? Het is gewoon een hoed, ik vind dat mooi."