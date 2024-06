Doelman Montenegro Sarkic op 26-jarige leeftijd overleden

De doelman van het nationale elftal van Montenegro, Matija Sarkic, is op 26-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn voetbalclub Millwall zaterdag bekendgemaakt.

De Belgische tv-zender Sporza en persbureau Reuters melden dat de doelman vanochtend vroeg onwel is geworden in zijn appartement. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar.

Sarkic kwam op 5 juni nog uit voor Montenegro in het oefenduel met België dat met 2-0 verloren ging. Het was zijn negende interland volgens de voetbalbond van het land. Na afloop werd hij verkozen tot man van de wedstrijd, omdat hij met goede reddingen voorkwam dat de Belgen verder uitliepen.

Verdrietige tijd

"Iedereen bij de club betuigt zijn liefde en condoleances aan Matija's familie en vrienden in deze enorm verdrietige tijd," aldus een bericht op de website van Millwall, dat uitkomt in de Championship, het tweede voetbalniveau van Engeland. Sarkic speelde 33 keer voor de Londense club. Hij kwam vorig seizoen over van Wolverhampton.