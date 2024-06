Lintjes uitgedeeld in Engeland; van Duran Duran-frontman tot actrice Imelda Staunton

Bates, een van de slachtoffers, sleepte gesteund door andere gedupeerden de Post Office voor de rechter. Eerder dit jaar kreeg hij al de eretitel 'Officer of the Order of the British Empire', maar dat weigerde Bates. Het was volgens hem een klap in het gezicht van andere slachtoffers.

De nieuwe koninklijke onderscheiding accepteert Sir Bates wel. "Zo veel mensen wilden dat ik iets zou ontvangen. Ik had het gevoel dat ik hen zou beledigen als ik dit nu ook zou weigeren", zegt hij tegen de BBC. Hij benadrukt dat de onderscheiding niet alleen voor hem is, maar ook voor alle andere gedupeerden die hem hebben gesteund.

Simon Le Bon en Mark Cavendish

Charles deelde ook andere titels uit. Zo mag oud-premier Gordon Brown zich voortaan 'Companion of Honour' noemen, een titel waarvoor geldt dat slechts 65 mensen haar kunnen dragen.

Verder werden Duran Duran-frontman Simon Le Bon en Boney M-zangeres Liz Mitchell benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE). Ook wielrenner Mark Cavendish, danseres Amy Dowden en actrice Rose Ayling-Ellis werden kregen een onderscheiding.