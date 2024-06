Presidentsverkiezingen Iran: vooral conservatieve mannen, 'toch meer ruimte mogelijk'

Vooral jongeren hebben weinig vertrouwen in het Iraanse systeem. Dat is in een stroomversnelling gekomen door de protestgolf die ontstond in 2022 na de dood van Mahsa Amini. Maandenlang gingen Iraniërs de straat op om te strijden voor meer vrijheden.

Die protesten mislukten door harde onderdrukking van het regime, maar ook was er volgens Jafari te weinig kritische massa om echt verandering te brengen. Die groep kan deze verkiezingen voor een verrassing zorgen.

"In Iran heb je een grote grijze massa die de protesten moreel steunden, maar niet meededen. Ze zijn teleurgesteld in het regime, maar zien ook niet meteen een revolutie als realistische optie. De vraag is of deze groep de komende weken het enthousiasme kan opbrengen om op Pezeshkian te gaan stemmen."

Wel benadrukt Jafari dat er onder de hervormingsgezinde Iraniërs verdeeldheid heerst. Veel inwoners zullen Pezeshkian niet radicaal genoeg vinden en dus twijfelen of ze hem moeten steunen.

Strijd tussen de conservatieven

Ook in het conservatieve kamp is verdeeldheid. Daar zal de strijd vooral gaan tussen Saeed Jalili en Mohammad Bagher Ghalibaf. Jalili is een zeer conservatieve hardliner en de favoriete kandidaat van Khamenei. "Onder zijn leiding zal de conservatieve lijn van nu voortgezet worden", zegt Jafari. "Hij staat bekend om zijn confronterende politiek tegenover het Westen. Iran zal onder hem internationaal verder geïsoleerd raken."

Ghalibaf is conservatief, maar wel gematigd. "Met hem zullen we een status quo van nu krijgen. Hij zal zich pragmatisch opstellen in binnen- en buitenlandse politiek. Hij wil bijvoorbeeld best met Europa onderhandelen over een nucleair akkoord en zal mogelijk minder onderdrukkend optreden in Iran zelf."

Het blijft dus nog even spannend welke weg Iran inslaat en of en hoeveel ruimte er zal komen voor kleine veranderingen. Bovendien stippelt de hoogste leider Khamenei samen met zijn eigen leger de Revolutionaire Garde de hoofdlijnen uit, vooral als het gaat om buitenlandbeleid. De president heeft binnen die kaders zeker wel bewegingsruimte, maar de macht blijft beperkt.