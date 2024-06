Geen 'sweep': Dallas dwingt vijfde duel af in NBA Finals tegen Celtics

De pijnlijke nederlaag in game 4 voor de Celtics komt verrassend, gezien de eerste drie duels. Die drie wedstrijden, waarvan de eerste twee thuis in Boston, werden nog zonder grote moeite gewonnen.

In Dallas hadden de Celtics de eerste kans om de finale te beslissen. Maar de energieke 'Mavs' lagen in de weg.

"Het was dit of op vakantie gaan", zei Mavericks-coach Jason Kidd na de wedstrijd. Sterspeler Luka Doncic, maker van 29 punten, zag ook dat de agressie zijn ploeg hielp. "We speelden op een hoog tempo. Dat moeten we altijd doen."

De thuisploeg begon bevlogen en na twee kwarten was de wedstrijd al min of meer beslist (61-35). Ster Doncic had al 25 punten gescoord. Na drie kwarten was de voorsprong nog groter (92-60) en was het gedaan. Kyrie Irving scoorde 21 punten.