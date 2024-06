Bondscoach Italië creatief bij gebrek aan sterren: 'Wij zijn allemaal nummer 10'

Veel Italiaanse sterkhouders zwaaiden af. Topverdedigers Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn er niet meer bij. Evenals Marco Verratti, die tegenwoordig in Qatar speelt. Ook is bijna de complete voorhoede vervangen.

Spalletti zal goed hebben gekeken naar de 26 spelers die hij komend EK tot zijn beschikking heeft. Alleen Federico Chiesa, Jorginho, Nicolo Barella, Giovanni Di Lorenzo en Gianluigi Donnarumma zijn nog over van het elftal dat de EK-finale speelde.

Geen echte ster

Een echte ster kent zijn ploeg niet. Geen Totti of Del Piero of Baggio. Ja, vooruit, doelman Donnarumma van Paris Saint-Germain is van wereldniveau.

Maar de man die dit toernooi in Duitsland het nummer 10 achterop zijn Italiaanse shirt draagt, is Lorenzo Pellegrini. De middenvelder van AS Roma (zesde in de Serie A) is een goede speler, maar zal na afloop van zijn carrière waarschijnlijk niet worden bestempeld als een "fantastische nummer 10".

Toch is Spalletti zeer lovend over de aanvallende middenvelder. "Pellegrini heeft de kwaliteiten om nummer 10 te dragen. Hij weet hoe hij tussen de ruimtes in kan bewegen, hoe hij vrije trappen en strafschoppen neemt. Hij kan de bal heel precies in kleine ruimtes neerleggen, ziet meer dan de eerste pass. Al die kwaliteiten heeft hij."