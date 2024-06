'Vredesconferentie' van start, Oekraïners zien vrede pas zitten als Rusland is verdreven

In Zwitserland is dit weekend een vredestop voor Oekraïne. Volgens de Zwitserse regering moet de bijeenkomst "een toekomstig vredesproces inspireren". Maar de belangrijkste andere speler - Rusland - is niet uitgenodigd en had vooraf sowieso duidelijk gemaakt er niet bij te willen zijn.

President Poetin suggereerde aan de vooravond van de top wel open te staan voor onderhandelingen, zolang Oekraïne bezet gebied opgeeft. Het voorstel is direct afgewezen door Oekraïne.

'Niet toegeven'

"We zouden vandaag nog vrede willen", zegt Natalia op straat in Lviv, de grootste stad in West-Oekraïne. "Maar niet als we land of iets anders moeten opofferen. We hebben eerder al onze nucleaire wapens opgegeven."

Want, denken ze in Oekraïne, Rusland mag niet wegkomen met agressie. Tien jaar geleden begon het land al met de bezetting van de Krim en een deel van de Donbas. Toen besloot Oekraïne dat conflict te bevriezen, zegt student Semen (20). "Als we dat nu weer doen, dan doet Rusland dit in vijf of tien jaar opnieuw."

Wel hebben sommige Oekraïners hun verwachtingen bijgesteld. Student Sergej wilde aan het begin van de oorlog dat Rusland volledig verslagen zou worden in Oekraïne. "Nu wil ik simpelweg dat de gevechten stoppen. En dat Rusland zich terugtrekt van ons grondgebied."