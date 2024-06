BBB-bestuurders in provincies zien uitdaging op Landbouw in nieuw kabinet

De nieuwe BBB-bewindslieden op het ministerie van Landbouw komen voor een flinke uitdaging te staan, zeggen provinciale BBB-bestuurders tegen de NOS.

De BBB sleepte bij de formatieonderhandelingen de functies van zowel minister als staatsecretaris van Landbouw binnen, posten waar de partij gezien de boerenachtergrond veel waarde aan hecht. De Friese gedeputeerde Femke Wiersma is beoogd minister en voormalig landbouwkundig ingenieur Jean Rummenie beoogd staatssecretaris.

Zij krijgen meteen complexe zaken op hun bord. Een daarvan: het acute mestprobleem voor boeren, nu mestuitzonderingen niet meer mogen. Bovendien is er ook nog altijd het hete hangijzer van de stikstofaanpak.

Het wordt volgens betrokkenen "balanceren tussen natuur en perspectief voor boeren", wat niet makkelijk is. Dat merken provinciebestuurders zelf ook sinds ze meebesturen in tien van de twaalf provincies, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Vertrouwen terugwinnen

De uitdaging is Wiersma en Rummenie toevertrouwd, zeggen de BBB'ers. Wiersma was zelf boer en bestuurt nu in Friesland, Rummenie werkte namens het ministerie van Landbouw als 'Landbouwraad' in diverse landen.

"Een combinatie van regionale en internationale ervaring. Hoe mooi kun je het hebben?", zegt Groninger Henk Emmens. De Limburgse gedeputeerde Léon Faassen ziet "breed draagvlak" voor het duo. Ook de Drent Jisse Otter is positief. "Maar de verwachtingen van de landbouwsector zijn torenhoog."

Een eerste uitdaging is het vertrouwen van boeren en burgers terugwinnen, zegt Faassen, door "beter te gaan luisteren". Zelf werken de bestuurders daar naar eigen zeggen ook hard aan. Frustratie is er wel dat dingen soms "langzaam gaan" en ze met oude regels niet altijd uit de voeten kunnen.

Met de BBB straks in het kabinet hopen ze op verandering. Otter: "Anders blijft alles vastzitten en kunnen we niets."

Tanker, geen speedboot

Na de verkiezingszege van vorig jaar sloot de BBB in tien provincies coalitieakkoorden. Kennisorganisatie Platform 31, die de akkoorden tegen het licht hield, ziet geen radicaal andere koers en noemt de BBB een bestuurderspartij.

Dat zijn we ook, zegt Carla Evers, fractievoorzitter in de Overijsselse Staten. Toch ging een andere wind wel degelijk waaien, zegt ze. "Zij het misschien niet zo snel." Faassen erkent dat laatste. "Je kunt wel een speedboot willen maar het is meer een tanker."

"We zijn na een jaar tijd veel wijzer" zegt Otter uit Drenthe. "Mensen verwachten dat we het allemaal even snel doen, maar het heeft natuurlijk tijd nodig."