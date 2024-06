Vice-aanvoerder Aké steekt voelsprieten uit: 'Kleine irritaties kunnen ontstaan'

Op zijn zestigste verjaardag werd de bondscoach gebeld door City-coach Pep Guardiola: "Direct na de felicitaties zei hij: pas op met Nathan, hè. Dat zegt wel iets, als je je op dat niveau bij zo'n manager zo goed staande houdt en ontwikkelt. Ik denk dat dat voor iedereen een voorbeeld is."

Sterrenensemble

Aké trad in de zomer van 2020 toe tot het sterrenensemble van Manchester City. In de eerste twee seizoenen bleef zijn speeltijd beperkt, mede door blessures. De geboren Hagenaar had geduld en na twee jaar veroverde hij zijn plek in het elftal.

"Hij is een uitzonderlijke kerel", zei Guardiola over zijn pupil. "Er was een periode dat hij niet speelde en hij klaagde nooit. Dat zijn de spelers die je als trainer wil hebben. Hij verdient al het goeds in het leven."