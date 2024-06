Politieactie in centrum Amsterdam, krakers weggestuurd

In Amsterdam is gisteravond de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om krakers te verjagen uit een pand aan het Rokin. Dat gebeurde "op last van de hoofdofficier van justitie".

Eerder op de avond was geconstateerd dat een pand onder Hotel Pagi op de hoek van het Rokin en de Taksteeg was gekraakt. Hoe lang de krakers er zaten is niet duidelijk.

Rond 23.30 uur droeg de politie de krakers op het pand te verlaten. Die gaven daar gehoor aan. Ze verlieten het pand, maar de ME greep even later wel in toen een overgebleven groep "vervelend deed", meldt de politie.

Met onder andere politiepaarden werd de groep krakers vanaf het Spui weggedreven tot aan het Muntplein. Er werden geen arrestaties verricht.