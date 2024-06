Politie ontruimt universiteitsgebouw Delft, acties gaan 'op andere manieren' door

De politie heeft een gebouw van de TU Delft ontruimd waar pro-Palestijnse studenten van plan waren de nacht door te brengen. Een betoger is aangehouden, meldt universiteitsblad TU Delta. De student kon geen geldig identiteitsbewijs tonen.

De organisatie van het protest zegt dat de betogers besloten het gebouw vreedzaam te verlaten nadat de politie met busjes en honden naar het Aula Congrescentrum was gekomen. Volgens TU Delta was er wel even wat duw- en trekwerk tussen politie en activisten.

Eerder op de dag hadden de actievoerders in Delft het tentenkamp afgebroken dat sinds 23 mei bij de universiteit stond. Ze lieten nepgrafstenen van karton en een olijfboompje achter, als teken van "vrede, vrijheid en veiligheid". Een belangrijke reden voor het vertrek zijn de naderende laatste examens aan het einde van het academisch jaar, liet een woordvoerder van Delft Encampment weten.