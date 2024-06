Synchroonzwemtweeling beste van Europa, ondanks diabetes: 'Piek pas in Parijs'

Drie jaar geleden werden de zussen negende bij hun olympische debuut in Tokio. Nu lijkt er meer in te zitten. Begin mei leek die olympische droom acuut in gevaar, toen bij Noortje diabetes type 1 werd geconstateerd.

"De focus lag toen wel even ergens anders", geeft Noortje toe. "Maar we hebben ons snel herpakt. Dat het nu al zo uitpakt, terwijl ik eigenlijk nog veel fitter kan zijn. We hebben heel veel geleerd dit EK."

"Het was een enorme rollercoaster, positief en negatief", aldus Bregje. "Ik denk dat we juist uit het negatieve onze kracht hebben gehaald. We zijn mentaal supersterk. En dat hopen we in Parijs ook te kunnen laten zien."