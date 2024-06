Duitsland overtuigt en zet Schotland in openingswedstrijd EK eenvoudig opzij: 5-1

Duitsland drukte door en dwong al snel een tweede treffer af, ingeleid door een formidabele steekpass van aanvoerder Ilkay Gündogan. De als spits fungerende Kai Havertz verkoos uit moeilijke hoek afleggen op de vrijstaande Musiala boven schieten. Het toptalent van Bayern München aarzelde niet en schoot de 2-0 overtuigend binnen.

Musiala dacht even later een strafschop te versieren. Kieran Tierny en Ryan Christie zaten hem vrij letterlijk op de hielen, Turpin floot en wees naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR werd het slechts het vrije trap, omdat de overtreding net buiten de zestien was begaan.

Doelman Gunn pakte het schot van Havertz eenvoudig. Vlak voor rust stonden die twee opnieuw tegenover elkaar. Nu was het wel een strafschop. Daar was, zeker nadat Turpin op aanraden van de VAR de beelden nog eens bekeek, weinig twijfel over.

Rode kaart en strafschop

Verdediger Ryan Porteous ging in over de schreef in zijn poging een schietkans van Gündogan te voorkomen en moest met rood van het veld. Havertz was Gunn nu wel de baas, met een vertraagde aanloop stuurde hij de keeper de verkeerde kant op en zette de 3-0 op het scorebord.