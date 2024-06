Munitie van omgekomen Oekraïense militair omgesmolten tot muziekinstrument

Het is al bij veel oorlogen gebeurd: kerkklokken worden uit torens gehaald en vervolgens omgesmolten tot wapentuig. Ook in de Tweede Wereldoorlog stal de Duitse bezetter monumentale Nederlandse kerklokken om ze om te smelten voor hun oorlogsindustrie.

Slagwerkgroep HIIIT uit Den Haag keert dat proces nu om: de munitie van een omgekomen Oekraïense soldaat wordt versmolten tot een klok.

"We wilden wat bijdragen om de wereld een beetje mooier te maken, met de toenemende spanningen op het Europese continent", zegt Fedor Teunisse, artistiek directeur van de muziekgroep. "Via via kwamen we in contact met een nabestaande van een Oekraïense militair."

Vóór de oorlog was de militair kunstenaar en schreef hij gedichten. Nu hij is omgekomen in het conflict, wilden zijn nabestaanden graag meewerken aan een project dat hem in ere houdt.

Kogelhulzen

Met de kogelhulzen van de militair wordt straks dus muziek gemaakt. Daarvoor kwam de muziekgroep terecht bij klokkengieterij Eijsbouts in de Brabantse plaats Asten. Daar wordt het wapentuig omgesmolten naar "muziek en klank".

Het is een bijzonder project, vindt de adjunct-directeur. "Ik ben heel benieuwd hoe de klok gaat klinken. We hebben er al goed over nagedacht en ik ben nieuwsgierig of we dicht bij de klank gaan komen."

De klok is samengesteld uit brons en het messing uit de kogelhulzen. De combinatie van die twee materialen heeft invloed op de klank van het voorwerp. "Messing doet de uitklanktijd bijvoorbeeld dempen. Dan klinkt hij 45 seconden in plaats van een minuut, bijvoorbeeld", zegt Van Brussel tegen Omroep Brabant. "Maar voor een slagwerkgroep werkt dat wellicht heel goed."

'Hoopvolle toekomst'

Als de klok af is, wil de muziekgroep het instrument graag laten horen. Daarom gaan twee Brabantse componisten aan de slag om een muziekstuk te maken.

"We willen een hoopvolle toekomst bieden op artistiek vlak", zegt Teunisse van de muziekgroep. "Het gaat niet om het individuele verhaal van de gesneuvelde militair."

Hij hoopt ooit met de klok naar Oekraïne te kunnen en het project in vredestijd te kunnen uitvoeren.