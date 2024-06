EU-toetredingsoverleg Oekraïne kan van start na draai Hongarije

EU-Correspondent Kysia Hekster:

"Voor Oekraïne en Moldavië is het goed nieuws dat ze kunnen gaan beginnen met onderhandelen. Meer dan twee jaar geleden, snel nadat Rusland Oekraïne was binnen gevallen, vroegen de landen het lidmaatschap van de EU aan.

Voor hen is dat heel belangrijk. Ze zien het als hun vrije keuze voor een toekomst in het Westen, terwijl Rusland hen juist in zijn invloedssfeer wil houden. Vanuit regeringskringen in Kyiv hoor ik dat president Zelensky zelf naar Luxemburg wil komen op 25 juni om bij het begin van de onderhandelingen te zijn.

Hongarije lag lang dwars maar is nu door de knieën gegaan met toezeggingen van Oekraïne dat ze 'minderheden in hun land' goed zullen beschermen, een verwijzing naar de Hongaren die in Oekraïne wonen.

Dat Oekraïne en Moldavië nu aan de slag kunnen is ook een diplomatieke boodschap van de EU aan de Russische president Poetin dat hij zich niet moet bemoeien met de landen."