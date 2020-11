Aston Villa figureert in vrijetrappenfestijn van jarige Ward-Prowse

De grote man bij de Zuid-Engelsen was middenvelder James Ward-Prowse, die vandaag zijn 26ste verjaardag vierde. De viervoudig Engels international leverde in de openingsfase een perfecte voorzet af op het hoofd van Jannik Vestergaard, die simpel raak kopte.

Maar het sprookje van Aston Villa lijkt nu toch al voorbij. Na de 3-0 nederlaag tegen het gepromoveerde Leeds United verloor de ploeg zondag thuis met 4-3 van Southampton, dat even de nieuwe nummer drie is in de Premier League.

De 7-2 zege op landskampioen Liverpool zal voor altijd in de boeken blijven. De tweede plek in de Premier League zal vast ook ingelijst aan de muur blijven hangen in huiskamers in Birmingham.

De tweede treffer van Ward-Prowse was bovendien de 1.000ste van zijn club in de Premier League. Southampton is de elfde club die die mijlpaal bereikt. De eerste Premier League-treffer van The Saints kwam op naam van clublegende Matt Le Tissier. Op 19 augustus 1992 maakte hij de enige treffer van zijn club in de 3-1 nederlaag tegen Queens Park Rangers.

Nadat Danny Ings kort na rust ook nog een keer de verre kruising vond, was het pleit helemaal beslecht. De 4-1 van Tyrone Mings (kopbal), de 4-2 van Ollie Watkins (strafschop diep in blessuretijd) en helemaal de 4-3 van Jack Grealish (in de toegevoegde tijd van de blessuretijd) waren vooral voor de statistieken.