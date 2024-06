Laatste concertreeks 'Groots met een zachte G': 'Lichtpuntje in het leven'

Na zeventien edities is het einde van de Brabantse concerten van Guus Meeuwis nabij. Vandaag begint de zanger aan de finalereeks voor Groots met een zachte G, 26 juni vindt het laatste concert plaats.

Tot nu toe trad de zanger 63 keer op in het Philips Stadion in Eindhoven. Eind juni heeft hij - met de laatste concerten erbij opgeteld - in totaal 72 keer in het stadion gestaan.

Meeuwis is voor die reeks opgenomen in het Guiness Book of Records. Hij kreeg vorige week een certificaat van het record voor de "meeste massaal bezochte concerten door een artiest in één stadion".

Vakantie voor het concert

In totaal trad de 52-jarige Meeuwis op voor 2,5 miljoen bezoekers bij zijn concertreeksen. Een van hen is de 37-jarige Debbie uit Veldhoven. Zij neemt altijd een korte vakantie op rondom het concert, om "te kunnen genieten van de voor- en napret". Dit jaar gaat ze voor de 51e keer naar het evenement.

"Hoe donker het leven ook kan zijn, in juni is het feest", is het credo van Debbie. "We hebben heel jong veel mensen om ons heen verloren. Groots was altijd als een lichtpuntje en een soort van houvast in het leven", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Zo draaiden we Dat komt door jou op de herdenkingsavond van mijn overleden dochtertje."