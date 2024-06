ANC sluit coalitieakkoord in Zuid-Afrika met tweede grootste partij DA

(Nieuwe) president

Voor het ANC was het historische verlies een grote klap in het gezicht. Dertig jaar lang was de partij aan de macht. Lange tijd waren kiezers loyaal, maar het Zuid-Afrika waar de Zuid-Afrikanen op hadden gehoopt, is er niet. Het land kampt met veel sociaaleconomische problemen en met een torenhoge werkeloosheid, corruptie en misdaad.

Vandaag wordt tijdens de zitting in het parlement niet alleen een nieuwe voorzitter gekozen, ook wordt er gestemd over de nieuwe president van Zuid-Afrika. DA heeft laten weten dat ze het ANC zullen steunen bij de herverkiezing van president Cyril Ramaphosa (ANC), waardoor hij verzekerd is van een tweede termijn als president.

Vooral bij de jeugd in Zuid-Afrika heerst er grote onvrede over het ANC. In de video hieronder vertellen Zuid-Afrikaanse jongeren over hun leven in het land.