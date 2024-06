Duitse media melden grootste cocaïnevangst ooit in het land

De Duitse politie heeft de grootste cocaïnevangst in de geschiedenis van het land heeft uitgevoerd, melden Duitse media. Het zou gaan om tientallen tonnen cocaïne met een straatwaarde van miljarden euro's. Zeven mensen zijn hierbij gearresteerd.

De Duitse publieke omroep ZDF meldt op basis van bronnen uit veiligheidskringen dat de meeste drugs in de haven van Hamburg zijn aangetroffen. Dat gebeurde al vorig jaar, maar nu zijn er ook huiszoekingen geweest in zeven deelstaten in Duitsland.

Volgens het ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen gaat het in totaal om 35 ton cocaïne. Maandag zullen de autoriteiten meer details bekendmaken op een persconferentie.

Europol

Gisteren meldde Europol dat een internationaal gecoördineerde actie heeft geleid tot het oprollen van een cocaïnenetwerk in Spanje. Het ging om een samenwerking tussen verschillende landen die drie jaar duurde. Ook Duitsland was daarbij betrokken.

In het Europese Drugsrapport 2024 dat eerder deze week verscheen, worden België, Spanje en Nederland genoemd als landen met de grootste hoeveelheden onderschepte cocaïne. In 2022 ging het om een record van in totaal 323 ton in de hele Europese Unie. Nederland onderschepte in dat jaar 51,5 ton volgens het rapport.