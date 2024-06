Almeida klopt ploeggenoot en klassementsleider Yates in Zwitserland

De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland is gewonnen door João Almeida. De Portugees van UAE Emirates loste in de laatste honderden meters van de slotklim zijn Britse ploeggenoot Adam Yates, die niettemin de leiderstrui behield.

De rit zou eigenlijk iets meer dan 150 kilometers tellen, maar dat plan kon in de prullenbak, nadat was gebleken dat de Nufenenpas, het dak van de ronde, wegens overvloedige sneeuwval onbegaanbaar was.

Bleef over een etappe waarin eerst 35 kilometer stroomafwaarts door het Rhônedal gefietst werd, waarna, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was, een klim van 6,9 kilometer tegen 9,3% naar bergdorp Blatten het sluitstuk vormde.

UAE geeft gas

Vanuit het vertrek gingen Frank van den Broek, Stefan Bissegger en Anders Foldager ervandoor. Zij begonnen met 1.11 voorsprong aan de klim. Daar besloot de UAE-formatie gas te geven.

Van den Broek werd op iets meer dan 3 kilometer van de meet als laatste ingerekend door Yates. De Brit leek op weg naar zijn tweede dagsucces op rij, maar Almeida achterhaalde hem niet alleen maar reed zijn ploeggenoot vervolgens ook nog uit het wiel.

Het was voor Almeida pas zijn eerste overwinning van het seizoen, maar voor zijn werkgever, die ook Tadej Pogacar in dienst heeft, al de veertigste.