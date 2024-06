Amateurclubs zitten krap bij kas, 'verduurzaming kan ze veel geld besparen'

Met het voorstel van het Nationaal Klimaat Platform hoopt Vendrik dat meer clubs het voorbeeld van SV Wijk aan Zee kunnen volgen. Maar heeft hij er ook vertrouwen in dat het nieuwe kabinet het plan omarmt? "Mijn indruk is dat iedereen van links tot rechts dit een belangrijk onderwerp vindt. Meer dan zes miljoen mensen zitten elke week of weekend op de sportclub om actief bezig te zijn. Alle investeringen en verduurzaming van clubs draagt bij aan behoud van wat we allemaal zo belangrijk vinden."

Voor Van 't Boveneind van B.S.C. Almere is verduurzamen in ieder geval nu nog niet binnen handbereik. Ze zou heel graag zonnepanelen neerleggen die tegelijkertijd ook warmte opwekken. "Maar dat kost al gauw vijftig- tot zestigduizend euro. En dat is er zeker niet." Bovendien is de subsidiepot van het Rijk momenteel leeg. Eind deze maand wordt in de Tweede Kamer gestemd over een eenmalige verhoging.

Aan omvallen van de club moet Van 't Boveneind niet aan denken: "Ons stadion is het paradepaardje van dit sportpark, het zou zonde zijn als dat wegvalt."