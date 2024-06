Hospitaverhuur uit mottenballen: wet om bestaande obstakels weg te nemen

Wat is hospitaverhuur?

Bij hospitaverhuur verhuurt een woningeigenaar of een huurder een deel van het huis aan iemand anders. De huiseigenaar of huurder woont zelf nog in dat huis en deelt de keuken, toilet en de badkamer met de hospitant.

Hospitaverhuur was in de negentiende eeuw al gebruikelijk voor studenten die naar een universiteitsstad vertrokken. Op de sociëteit werd gegeten en de hospita deed de was. Na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren 50 was vanwege woningnood hospitaverhuur opnieuw in zwang en kookte een hospita ook vaak voor de huurder.

Vanaf de jaren 60 hadden steeds minder studenten nog zin om bij iemand op kamers te wonen. Zij wilden een eigen studentenleven leiden met een zelfstandig onderkomen. Begin jaren 60 werden dan ook de eerste studentenflats gebouwd.

De hospitaverhuur bleef wel bestaan, maar op veel kleinere schaal. Er zijn allerlei regels voor: de gemeenschappelijke voorzieningen moeten gedeeld worden, er moet een huurcontract worden afgesloten, de verhuur moet worden opgegeven bij de Belastingdienst en de verhuurder en huurder mogen geen familie van elkaar zijn, zo staat op de website van de overheid.