Hamilton wint ook op Imola, klapband kost Verstappen tweede plaats

Max Verstappen wist na driekwart race Valtteri Bottas te verschalken en leek op weg naar de tweede plaats. Een klapband gooide echter roet in het eten. Bottas kreeg daarmee de tweede plek in de schoot geworpen, terwijl Daniel Ricciardo als lachende derde zich ook op het podium mocht melden.

Verstappen bleef rondenlang op ongeveer één seconde van de met vloerschade kampende Bottas hangen, maar op de drs-stukken steeds net iets meer. Te veel dus om een inhaalmanoeuvre in te zetten. De Limburger bleef echter de druk op de ketel houden. Na een tweede foutje van de Fin, die na een verremming met de achterbanden in het grind terechtkwam, sloeg Verstappen alsnog toe.

Toen de marge groot genoeg was - zo'n 27 seconden - voor een veilige bandenwissel, kreeg de Brit ook nog een virtual safety car in de schoot geworpen, waardoor hij ook na zíjn pitstop nog altijd riant het veld aanvoerde. Met Bottas achter hem had Mercedes, zoals zo vaak dit seizoen, de touwtjes weer strak in handen.

Dankzij de dubbelslag kan Mercedes, hoewel er nog vier GP's op het programma staan, de constructeurstitel niet meer ontgaan. Het is voor het zevende jaar op rij dat de renstal aan het langste eind trekt, een record in de Formule 1.

Voor Hamilton was het zijn 72ste overwinning in dienst van Mercedes, waarmee hij naast recordhouder Michael Schumacher is gekomen. De Duitser kwam ook tot zo'n reeks bij één team, Ferrari in zijn geval.

Hamilton heeft in de WK-stand nu 85 punten voorsprong op 'belager' Bottas. Bij de volgende grand prix, over twee weken in Turkije, kan hij zijn zevende wereldtitel al binnenhalen. De 35-jarige Brit, die Schumacher vorige week al afloste als coureur met de meeste zeges in de Formule 1, evenaart ook dan een record van de Duitse racelegende.